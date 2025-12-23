Strage invisibile dei senza dimora | quest’anno 400 morti

Ogni anno, molte persone senza dimora perdono la vita a causa di condizioni di vita precarie, tra fame, freddo e degrado. Nel 2025, questa realtà si è tradotta in circa 400 decessi, evidenziando un problema sociale ancora troppo spesso ignorato. È importante affrontare e sensibilizzare su questa

Fame, freddo e degrado sono le principali cause di morte per i senzatetto: una strage invisibile che conta, nel 2025, 400 vittime. Servizio di Federica Margaritora TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

