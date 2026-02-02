il cambiamento invisibile nel cibo che protegge migliaia di vite

La riduzione del sodio negli alimenti confezionati sta diventando una realtà. Le aziende alimentari stanno abbassando i livelli di sale nei prodotti pronti al consumo, sperando di aiutare le persone a prevenire malattie del cuore. Un passo importante che, se adottato su larga scala, potrebbe salvare molte vite senza che le persone si accorgano di nulla.

La diminuzione del contenuto di sodio negli alimenti confezionati e pronti al consumo è considerata una delle misure di sanità pubblica più efficaci nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il punto di forza di questa strategia risiede nella sua discrezione: le modifiche necessarie sono così minime da non essere percepite dai consumatori, che continuano a mangiare gli stessi cibi senza avvertire differenze di gusto. Due studi pubblicati sulla rivista scientifica Hypertension dell’American Heart Association hanno valutato per la prima volta l’impatto reale degli obiettivi nazionali di riduzione del sodio in Francia e nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Cibosia.it

