Micron Agrate nessuna ricollocazione per i lavoratori in esubero | annunciato lo sciopero

I lavoratori in esubero alla Micron di Agrate non avranno nessuna ricollocazione. I vertici dell’azienda hanno confermato questa decisione durante l’incontro al Ministero del Lavoro, martedì 27 gennaio, con sindacati e Rsu. Nessuna soluzione in vista, e i lavoratori si preparano a scendere in piazza per protestare.

Nessuna ci sarà ricollocazione dei lavoratori in esubero. Questo è quanto hanno riferito i vertici dell'azienda di elettronica Micron di Agrate al temine dell'incontro con le organizzazioni sindacali e le Rsu che si è svolto nella giornata di martedì 27 gennaio al Ministero del Lavoro, in.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Micron Agrate Lastminute.com, 67 lavoratori a rischio licenziamento: "Nessuna ricollocazione in Italia" Casa Sollievo spedita sui nuovi contratti: nessuna intesa in Prefettura, lavoratori verso lo sciopero Nessuna intesa raggiunta nella riunione in Prefettura di Foggia tra Regione, sindacati e Casa Sollievo, con i lavoratori che si preparano a scioperare a causa delle nuove condizioni contrattuali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Micron Agrate Micron Agrate, nessuna ricollocazione per i lavoratori in esubero: annunciato lo scioperoNessuna ci sarà ricollocazione dei lavoratori in esubero. Questo è quanto hanno riferito i vertici dell'azienda di elettronica Micron di Agrate al temine dell'incontro con le organizzazioni sindacali ... monzatoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.