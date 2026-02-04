Michetti in studio con ‘I Fatti Vostri’ | l’esplosione di una scarpa sul set

Ivano Michetti è finito sotto i riflettori dopo un episodio insolito in diretta a *I Fatti Vostri*. Durante la trasmissione, l’attore ha lanciato una scarpa in modo impulsivo, scatenando sorpresa e curiosità tra il pubblico in studio e a casa. L’episodio ha fatto il giro dei social, diventando rapidamente virale. Per ora, nessuna dichiarazione ufficiale, ma il pubblico si chiede cosa sia successo realmente dietro le quinte.

**Un scontro in diretta: come Ivano Michetti ha lanciato una scarpa in mezzo allo studio di *I Fatti Vostri*** Quando un evento diventa virale, siamo noi a doverlo raccontare. Ecco cosa è successo a *I Fatti Vostri* il 3 febbraio 2026, in un momento di tensione e ironia, che ha visto protagonista il chitarrista Ivano Michetti, noto per il suo stile e per il suo atteggiamento diretto, ma soprattutto per la sua collera, che ha portato a un gesto inconfondibile: ha lanciato una scarpa in mezzo alla stanza. Non è stato soltanto uno scherzo, né una provocazione casuale. Era una reazione forte, un colpo di mano che ha messo in evidenza la frustrazione del musicista, coinvolto in una vicenda legale e personale che ormai sembrava non sapere fine.

