Michele Zarrillo torna in tour per celebrare i trent’anni de L’elefante e la farfalla

Michele Zarrillo torna in tour per festeggiare i trent’anni di “L’elefante e la farfalla”. L’artista annuncia una serie di concerti in tutta Italia nel 2026, portando sul palco le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Il ritorno dal vivo è in risposta all’amore dei fan, desiderosi di riascoltare le sue hit dal vivo.

ROMA – A trent’anni dall’uscita de “L’elefante e la farfalla”, una delle canzoni più amate della sua carriera, Michele Zarrillo annuncia il ritorno nei teatri con un nuovo progetto live che attraverserà l’Italia nel corso del 2026. Il tour, intitolato “1996–2026 L’elefante e la farfalla”, nasce come un omaggio a un brano che ha segnato profondamente il suo percorso artistico e che, nel tempo, è diventato un autentico classico della canzone d’autore italiana, capace di unire generazioni diverse di ascoltatori. Il debutto è fissato per il 28 marzo a Fondi, al Teatro Comunale, punto di partenza di un viaggio musicale che porterà il cantautore in alcune delle principali città italiane. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il teatro Pirandello accoglie nuovamente i grandi cantautori, tra cui Michele Zarrillo, che celebra i 30 anni di

Michele Zarrillo riparte con il suo tour per i 30 anni di "L'elefante e la farfalla".

