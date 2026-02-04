Michele Zarrillo dopo Sanremo il tour per i 30 anni di L’elefante e la farfalla

Michele Zarrillo riparte con il suo tour per i 30 anni di “L’elefante e la farfalla”. Dopo la partecipazione a Sanremo, il cantante romano si prepara a tornare sui palchi italiani, portando avanti un progetto che celebra il passato ma guarda anche al futuro. La tournèe, annunciata pochi giorni fa, vedrà Zarrillo esibirsi in diverse città, rivisitando i successi di sempre e coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra emozioni e ricordi.

Michele Zarrillo torna a scuotere i palcoscenici italiani con un tour che non è solo un omaggio al passato, ma un atto di rinascita. Dopo un periodo di silenzio quasi completo, l’artista romano ha annunciato il tour 1996 – 2026 L’elefante e la farfalla, che debutterà il 28 marzo al Teatro Comunale di Fondi, in provincia di Latina, con un concerto che segna il ritorno ufficiale sulle scene dopo anni di assenza dal vivo. Il titolo del tour è un omaggio preciso: esattamente trent’anni sono trascorsi da quando, al Festival di Sanremo del 1996, Zarrillo presentò per la prima volta *L’elefante e la farfalla*, brano scritto con Vincenzo Incenzo che divenne ben presto un inno della musica d’autore italiana, un’opera che ha attraversato generazioni, traducendosi in un classico non solo per la sua melodia, ma per il suo messaggio di speranza e fragilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 17 maggio 2026, il Teatro Massimo di Pescara ospiterà un concerto imperdibile di Michele Zarrillo, protagonista del tour “L’elefante e la farfalla”.

MICHELE ZARRILLO - L'ELEFANTE E LA FARFALLA TOUR 2026 28-03-2026 FONDI - Teatro di Fondi 11-04-2026 LATINA - Teatro Gabriele d'Annunzio 03-05-2026 AGRIGENTO - Teatro Pirandello 11-05-2026 MILANO - Teatro Lirico Giorgio Gaber 12-05-20 - facebook.com facebook