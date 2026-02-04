Michele Zarrillo annuncia il tour nei teatri per i 30 anni di L’elefante e la farfalla

Michele Zarrillo ha annunciato un tour nei teatri per festeggiare i 30 anni di

A trent’anni dall’uscita de L’elefante e la farfalla, una delle canzoni più amate della sua carriera, Michele Zarrillo torna nei teatri. A trent’anni dall’uscita de L’elefante e la farfalla, una delle canzoni più amate della sua carriera, Michele Zarrillo torna nei teatri con un nuovo progetto live che attraverserà l’Italia. Il tour 1996 – 2026 L’elefante e la farfalla prenderà il via il 28 marzo da Fondi e toccherà alcune delle principali città italiane, celebrando un brano capace di emozionare e unire generazioni diverse, diventato nel tempo un vero classico della canzone d’autore italiana. L’elefante e la farfalla, brano che dà il titolo all’omonimo album, il quinto dell’artista, fu presentato al Festival di Sanremo nel febbraio del 1996. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Il 17 maggio 2026, il Teatro Massimo di Pescara ospiterà un concerto imperdibile di Michele Zarrillo, protagonista del tour “L’elefante e la farfalla”.

Il teatro Pirandello accoglie nuovamente i grandi cantautori, tra cui Michele Zarrillo, che celebra i 30 anni di

Michele Zarrillo torna a Radio Subasio Music Club e celebra i trent’anni da L’elefante e la farfallaEra il 1996 quando Michele Zarrillo portava sul palco del Festival di Sanremo L’elefante e la farfalla, brano destinato a diventare una pietra miliare della canzone italiana. A trent’anni di distanz ... fm-world.it

MICHELE ZARRILLO - L'ELEFANTE E LA FARFALLA TOUR 2026 28-03-2026 FONDI - Teatro di Fondi 11-04-2026 LATINA - Teatro Gabriele d'Annunzio 03-05-2026 AGRIGENTO - Teatro Pirandello 11-05-2026 MILANO - Teatro Lirico Giorgio Gaber 12-05-20 - facebook.com facebook