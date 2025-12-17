Michele Zarrillo in concerto a Pescara con il tour L’elefante e la farfalla

Il 17 maggio 2026, il Teatro Massimo di Pescara ospiterà un concerto imperdibile di Michele Zarrillo, protagonista del tour “L’elefante e la farfalla”. Un evento da non perdere per gli appassionati di musica italiana, che avranno l’opportunità di immergersi nelle note di una delle voci più emozionanti del panorama musicale. Un appuntamento speciale che promette emozioni e ricordi indimenticabili.

Si terrà il prossimo 17 maggio 2026 al teatro Massimo di Pescara il coinvolgente ed emozionante concerto di Michele Zarrillo, una delle voci più magiche della scena italiana. Il suo percorso musicale è pronto a emozionare con la data pescarese del tour “L’elefante e la farfalla” 2026, per un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Zucchero annuncia il nuovo tour: concerto anche a Pescara Leggi anche: Anche a Pescara i Litfiba in concerto per il tour dei 40 anni di "17 re" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Michele Zarrillo in concerto a Pescara con il tour “L’elefante e la farfalla” - Si terrà il prossimo 17 maggio 2026 al teatro Massimo di Pescara il coinvolgente ed emozionante concerto di Michele Zarrillo, una delle voci più magiche della scena italiana. ilpescara.it

Michele Zarrillo, Povia e Fiordaliso in concerto Tris di serate musicali in centro storico - Michele Zarrillo, Povia e Fiordaliso in concerto Tris di serate musicali in centro storico Dopo il successo della passata stagione, torna in scena la seconda ... ilrestodelcarlino.it

Mogoro, il concerto di Michele Zarrillo chiude la festa patronale di San Bernardino - 30 ci sarà il concerto di Michele Zarrillo in tour, rinviato ieri per il maltempo, a concludere i cinque giorni di festa per il patrono, ... unionesarda.it

Il medley di Michele Zarrillo - Arena Suzuki dai 60 ai 2000 - 04102023

MICHELE ZARRILLO - L'ELEFANTE E LA FARFALLA TOUR 2026 26-03-2026 FIRENZE - Teatro Cartiere Carrara 28-03-2026 FONDI - Teatro di Fondi 11-04-2026 LATINA - Teatro Gabriele D'Annunzio 11-05-2026 MILANO - Teatro Lirico Giorgio Gaber 12-05 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.