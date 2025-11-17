Associazione italiana giovani avvocati | eletto nuovo presidente nazionale

Brindisireport.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Tre giorni, dal 13 al 15 novembre, dedicati ai temi caldi della giustizia: 5 tavole rotonde, diversi focus, numerosi interventi e interviste di elevato spessore. Nel corso del 28esimo Congresso ordinario dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga), che si è svolto presso il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

