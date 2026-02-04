Michelangelo Dome La versione terrestre del cannone 76 62 nel nuovo sistema

Michelangelo Dome, il cannone 7662, resta uno dei punti fermi delle marine di tutto il mondo. Da decenni, questo sistema di arma italiano si conferma affidabile e ancora molto richiesto. La Marina militare italiana e altre marine continuano a sceglierlo per le loro navi, mantenendo vivo il suo ruolo di prima linea nel settore navale.

Da decenni è uno dei sistemi d’arma di punta non solo per la Marina militare italiana, ma anche per le marine di mezzo mondo, che ancora oggi continuano ad acquistarlo per dotare i mezzi navali di un cannone affidabile. Presto però, il celebre cannone navale 7662 millimetri, nato in Oto Melara per merito di un gruppo di ingegneri spezzini, approderà sulla terra ferma per diventare uno dei sistemi antiaerei che andranno a comporre il Michelangelo Dome, sistema avanzato di difesa aerea integrata, presentato da Leonardo alla fine dello scorso anno e concepito come una cupola di protezione per città e infrastrutture critiche europee.🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Michelangelo Dome

Leonardo avanza nello sviluppo del sistema di difesa Michelangelo Dome, un sistema integrato avanzato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Michelangelo Dome

Argomenti discussi: Il cannone Oto da 76 per la cupola di difesa aerea da droni e missili ipersonici Michelangelo Dome; Nasce Hystrix, il cannone 76/62 di Leonardo arriva su terra in tre differenti versioni.

Il cannone Oto da 76 per la cupola di difesa aerea da droni e missili ipersonici Michelangelo DomeNel 2024 il cacciatorpediniere Duilio utilizzò proprio quell'artiglieria nel Mar Rosso per difendersi da alcuni droni lanciati dagli Houthi. msn.com

Michelangelo Dome, cos’è lo scudo antimissile di Leonardo. Cingolani: Unire le forze per le tecnologie o ci sterminanoRoma, 27 novembre 2025 – È Made in Italy il nuovo sistema avanzato di difesa integrata basato sull’AI. Si chiama Michelangelo Dome, nome che evoca l’Iron Dome israeliano ma con un chiaro richiamo al ... quotidiano.net

Se il 76/62 di cui abbiamo scritto ieri è la “spada” a lungo raggio, l’Hystrix 40 ADS (Air Defence System) è lo scudo reattivo per le minacce a medio-corto raggio. Svelato come componente chiave del sistema integrato Michelangelo Dome, questo sistema punta - facebook.com facebook

Il cannone Oto da 76 per la cupola di difesa aerea da droni e missili ipersonici “Michelangelo Dome” x.com