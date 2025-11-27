Difesa Leonardo presenta il sistema Michelangelo Dome
Una “cupola” di sicurezza per difendersi da missili balistici, sistemi ipersonici e attacchi aerei massicci. Alle Officine Farneto di Roma l’azienda Leonardo presenta il “Michelangelo Security Dome”. Davanti a una platea di vertici delle Forze Armate e investitori nazionali e internazionali l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani spiega il funzionamento e le potenzialità del nuovo sistema di difesa italiano pensato per integrarsi nell’impianto di sicurezza dei paesi Nato. Una tecnologia multi-dominio e interoperabile per individuare minacce e comunicarle in modo rapido e sicuro tra mare, terra e aria attraverso sensori, effettori e satelliti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
