Una "cupola" di sicurezza per difendersi da missili balistici, sistemi ipersonici e attacchi aerei massicci. Alle Officine Farneto di Roma l'azienda Leonardo presenta il "Michelangelo Security Dome". Davanti a una platea di vertici delle Forze Armate e investitori nazionali e internazionali l'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani spiega il funzionamento e le potenzialità del nuovo sistema di difesa italiano pensato per integrarsi nell'impianto di sicurezza dei paesi Nato. Una tecnologia multi-dominio e interoperabile per individuare minacce e comunicarle in modo rapido e sicuro tra mare, terra e aria attraverso sensori, effettori e satelliti.

© Lapresse.it - Difesa, Leonardo presenta il sistema "Michelangelo Dome"