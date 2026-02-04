Fiorello ha preso in giro Fabrizio Corona con un'imitazione durante la trasmissione La Pennicanza. Lo showman ha scherzato sulla sua figura, dicendo: «Mi hanno chiuso pure il fax». Un modo per mostrare che certi personaggi si affrontano meglio con un sorriso, piuttosto che ignorarli. La scena ha fatto sorridere il pubblico e ha portato un po’ di leggerezza in un periodo complicato.

Da qui l'ironia di Fiorello che, replicando fedelmente il tono sussurrato di Fabrizio Corona, le continue indicazioni impartite al suo regista Ben - un po' come il Donato cui si rivolge Mario Giordano nella trasmissione Fuori dal coro su Rete4 - e, soprattutto, quelle urla incontrollate che servono a dare pathos alla narrazione, ha dato prova di una cosa sempliccisima: che l'ironia è la migliore arma per disinnescare la tossicità. Scherzando sul fatto che ormai a Corona sia stato chiuso pure il fax e insistendo sul tasto che ormai chiunque parli di lui e prenda le sue difese andrà incontro allo stesso destino Fiorello è la prova che, di fronti a casi come questo, è meglio affrontare di petto la questione con intelligenza anziché fingere che non esista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Mi hanno chiuso pure il fax»: l'imitazione che Fiorello fa di Fabrizio Corona è l'unico antidoto alla tossicità del suo personaggio

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fiorello si mette in mostra con una gag ironica su Radio2, prendendo in giro l’ex paparazzo Fabrizio Corona.

In un talk coinvolgente, Fiorello chiama in diretta Fabrizio Corona, rivelando un lato inaspettato e sincero.

