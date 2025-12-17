Fiorello telefona a Corona in diretta | Fabrizio tu mi fai paura L’ex re dei paparazzi | Mi chiama mezzo mondo ma io per te… L’unico vero pulito e onesto in questo lavoro

In un talk coinvolgente, Fiorello chiama in diretta Fabrizio Corona, rivelando un lato inaspettato e sincero. Tra battute e riflessioni, l’ex re dei paparazzi si racconta, tra ammirazione e consapevolezza del proprio ruolo. Un confronto tra due icone dello spettacolo italiano, che mette in luce la velocità con cui i personaggi pubblici possono emergere e svanire nel panorama mediatico.

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorello telefona a Corona in diretta: "Fabrizio tu mi fai paura". L'ex re dei paparazzi: "Mi chiama mezzo mondo ma io per te… L'unico vero, pulito e onesto in questo lavoro" "Sai cosa penso qualche volta? Penso a questi personaggi che ci sono e poi spariscono. Tipo che ne so, i Ferragnez, la Ferragni è sparita, non se ne sente più parlare. Gianluca Vacchi, ma te lo ricordi Gianluca Vacchi? Sì, fa ancora cose ma non è più. Sai chi è un altro di cui non si sente parlare e ci si chiede 'ma che fine ha fatto?', anzi faccio un appello, 'ma che fine hai fatto Fabrizio Corona?', una volta si parlava sempre di lui, Fabrizio torna.": così Fiorello in apertura di puntata de La Pennicanz a di oggi 17 dicembre. Una battuta che sottolinea come invece da ore si parli eccome dell'ex re dei paparazzi, per via dell'ultima puntata del programma che conduce su Youtube e nella quale ha parlato di quello che lui definisce "sistema Signorini" ( ne abbiamo scritto qui ).

