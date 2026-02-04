Mezzi off-limits sul corso pedonale di Mercato San Severino

Due veicoli sono stati pizzicati dalle telecamere di videosorveglianza mentre percorrevano il corso pedonale di Mercato San Severino. Nonostante i cartelli che vietano l’accesso, una Panda XXL e un ciclomotore sono entrati nell’area, mettendo a rischio pedoni e passanti. La video ripresa mostra chiaramente i due mezzi che superano i varchi di accesso, ignorando le regole.

MERCATO SAN SEVERINO (4 febbraio 2026) – A coglierli in flagranza sono state le telecamere di videosorveglianza urbana installate lungo il tracciato: nonostante la segnaletica ben visibile, le immagini li ritraggono mentre superano i varchi d'accesso dell'area pedonale di Corso Diaz, uno alla guida di una Panda XXL e l'altro in sella a un ciclomotore. Entrambi i conducenti, individuati dalla Polizia Locale attraverso l'identificativo di targa, sono stati sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della Strada per accesso non autorizzato in area pedonale. Non si tratta del primo episodio. I dispositivi di videosorveglianza, attivi 24 ore su 24, avevano già documentato in passato un altro accesso vietato: in quel caso una vettura, oltre a violare il divieto di transito, aveva anche danneggiato la pavimentazione dell'isola pedonale.

