il 3 maggio torna la mezza del mugello

Il 3 maggio si corre di nuovo la Mezza del Mugello. La corsa, arrivata alla sesta edizione, torna a Firenze dopo aver conquistato un buon seguito in Toscana. Gli organizzatori annunciano già l’afflusso di molti podisti pronti a sfidare il percorso nel cuore del Mugello.

Firenze, 30 gennaio 2026 – È fissata in calendario per il 3 maggio la Mezza del Mugello, giunta alla sua sesta edizione, una manifestazione che nel giro di pochi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante nel panorama del podismo toscano. Nata nel difficile periodo della pandemia, quasi come un’oasi di speranza in un momento di grande incertezza, la Mezza del Mugello ha saputo crescere ed evolversi, consolidando la propria identità e ampliando progressivamente i propri orizzonti tecnici e sociali. La scelta di svilupparsi al di fuori del calendario Fidal non ha rappresentato un limite, ma piuttosto un’opportunità: prima con l’inserimento della Corri Mugello, diventata una prova di 11 km non competitiva, poi con l’introduzione della Family Run di 5 km, in programma il sabato, realizzata in collaborazione con le Pink Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

