Torna in pista la Mezza del Mugello con nuove strade e ritmi più veloci per corridori e appassionati

La Mezza del Mugello torna il 3 maggio con una veste rinnovata. Le strade sono state risistemate e il percorso è più rapido, pensato per spingere i corridori e coinvolgere gli appassionati. È un appuntamento che ormai si aspetta ogni anno, e questa volta promette di essere ancora più emozionante.

Il 3 maggio torna in vita la Mezza del Mugello, appuntamento ormai consolidato nel calendario dello sport toscano. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, si svolgerà con partenza e arrivo in Piazza Colonna a San Piero a Sieve, lungo un percorso che attraversa il cuore del territorio mugellano. Il tracciato, che si snoda verso Borgo San Lorenzo, sfrutta anche la ciclabile eco-turistica della Sieve, un'opzione che unisce il piacere della corsa a quello del contatto con la natura e con il paesaggio storico della zona. L'evento, in programma alle ore 9:00, è organizzato con il patrocinio dei Comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo, entrambi toccati dal percorso.

