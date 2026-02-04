mette marit di norvegia inizia il processo contro marius borg e la principessa rischia il divorzio

La famiglia reale norvegese si trova al centro di una crisi senza precedenti. La Principessa Mette-Marit rischia il divorzio mentre si apre il processo contro Marius Borg, coinvolto in una vicenda che scuote le fondamenta della monarchia. La situazione è tesa e nessuno sembra essere in grado di fermare le tensioni che si accumulano giorno dopo giorno.

La famiglia reale norvegese sta attraversando la peggiore crisi della sua storia. Anche se si tratta di una casa reale relativamente giovane, con solo tre Re all’attivo da quando è stata istituita nel 1905, in seguito allo scioglimento dell’unione con la Svezia. Dopo due regni relativamente pacifici, quelli di Haakon VII e Olav V, Harald V sta affrontando una vera e propria tempesta. Soprattutto ora, con il processo a Marius Borg e la pubblicazione delle imbarazzanti email tra Mette-Marit e Epstein. Mette-Marit di Norvegia, iniziato il processo contro il figlio Marius Borg. Il processo a Marius Borg Høiby, accusato di 38 reati, tra cui quattro capi d’imputazione per stupro, è iniziato martedì 3 febbraio presso il Tribunale distrettuale di Oslo, sotto l’attenta sorveglianza dei media. 🔗 Leggi su Dilei.it

Alla vigilia del processo, Marius Borg Høiby, il figlio della principessa Mette-Marit, è stato arrestato di nuovo.

Marius Borg Hoiby, figlio della principessa di Norvegia Mette-Marit, è stato arrestato con l’accusa di aggressione, minacce e violazione di un ordine restrittivo.

Argomenti discussi: Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, ammette di aver trasportato 3,5 chili di marijuana e altri cinque reati a due settimane dall’inizio del processo; Le scabrose mail della principessa di Norvegia a Epstein; Arrestato il figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia; Norvegia, in manette il figlio della principessa ereditaria prima del processo stupro. Lei è negli Epstein fi….

La principessa Mette-Marit di Norvegia si pente della sua amicizia con Epstein e di quello che ha scritto nelle mail: le nuove rivelazioniLa principessa Mette-Marit di Norvegia si pente della sua amicizia con Jeffrey Epstein e di quello che ha scritto nelle email venute fuori: «Mi dispiace profondamente. Ho dimostrato una grave mancanza ... vanityfair.it

Mette-Marit di Norvegia, inizia il processo contro Marius Borg. E la Principessa rischia il divorzioAl via il processo contro Marius Borg in Norvegia. E la Principessa Mette-Marit rischia di perdere tutto dopo lo scandalo Epstein ... dilei.it

La principessa Mette-Marit chiedeva al finanziere pedofilo #Esptein ragazze nude per il figlio. Che adesso è stato arrestato - facebook.com facebook

#Norvegia – Crolla il sostegno alla Monarchia a causa dei legami della famiglia reale con Jeffrey Epstein. Il 44% è contrario all’ascesa al trono della principessa ereditaria Mette-Marit (33% favorevoli, 22% indecisi). Per il 27% la Norvegia deve diventare u x.com