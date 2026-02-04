Metromare chiusura parziale a febbraio 2026 | date dello stop orari e tratte interrotte

A Roma, il servizio Metromare subirà una sospensione temporanea a febbraio. Dal 9 al 13 e dal 16 al 20 febbraio, tra le 11 e le 16:30, le corse tra Porta San Paolo e Magliana saranno interrotte. La metropolitana sarà chiusa in queste fasce orarie per lavori di manutenzione, e i pendolari dovranno trovare alternative in quei periodi.

Metromare di Roma parzialmente interrotta a febbraio per lavori: stop alle corse fra Porta San Paolo e Magliana dal 9 al 13 febbraio e dal 16 al 20 febbraio tra le 11 e le 16:30.

