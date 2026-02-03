Metromare stop temporaneo al servizio | date orari e tratta interessata

La ferrovia Metromare fermerà il servizio tra Porta San Paolo e Magliana fino al 13 febbraio. Dopo una pausa, la linea tornerà a funzionare solo dal 16 al 20 febbraio. La chiusura riguarda una tratta chiave della linea, che resterà inattiva per lavori di manutenzione. I passeggeri devono pianificare gli spostamenti in anticipo, considerando la sospensione temporanea.

Roma, 3 febbraio 2026 – Fino venerdì 13 febbraio e poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio, la ferrovia Metromare subirà un’interruzione parziale del servizio nella tratta Porta San Paolo – Magliana. La sospensione sarà limitata alla fascia oraria 11 – 16:30, mentre nelle restanti ore la circolazione seguirà l’assetto previsto dal programma ordinario. Lo stop è legato a interventi di riqualificazione straordinaria delle pensiline e delle banchine della stazione di Porta San Paolo, lavori programmati su dieci giornate e curati da Astral. Si tratta di operazioni di manutenzione e adeguamento che richiedono la temporanea chiusura del segmento iniziale della linea per consentire l’esecuzione in sicurezza delle attività in stazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

