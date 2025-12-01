Metroid Prime 4 Beyond sta per arrivare cosa giocare aspettando il big Nintendo

L’attesa per il quarto capitolo della storica saga Nintendo è ormai giunta quasi a conclusione, ma per coloro i quali sono divorati dall’hype c’è la possibilità di ingannare il tempo che rimane mettendo le mani su uno di questi capolavori che hanno preso ispirazione o hanno segnato una nuova strada per il genere di appartenenza. Era il giugno del 2017 quando sul palco dell’E3 – storica fiera dei videogiochi che è ormai solo un ricordo – Nintendo mandava in tilt il pubblico con un teaser trailer di pochi secondi in cui fondamentalmente si vedeva solo il logo di Metroid Prime 4. Tutti erano consapevoli del fatto che si trattava di una mossa di marketing per spingere le vendite dell’allora neonata Switch, ma nessuno si sarebbe aspettato che il gioco rischiasse di diventare un vaporware. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Metroid Prime 4 Beyond sta per arrivare, cosa giocare aspettando il big Nintendo

