Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 14 gennaio 2026
Ecco le previsioni meteo in Campania per mercoledì 14 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per condizioni generalmente stabili, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni significative. Durante le ore centrali, tuttavia, si potrebbero verificare alcune variazioni nel cielo. Di seguito, tutte le informazioni dettagliate per comprendere l’andamento del tempo nella regione in questa giornata.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2957m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
