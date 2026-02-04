Meteo Italia caos in tutta la zona | allagamenti e traffico in tilt Cosa succede

Il maltempo non dà tregua a Roma e dintorni. Pioggia intensa da ore provoca allagamenti e blocca il traffico in tutta la città. Le strade si riempiono d’acqua e molte zone sono impraticabili. Le banchine del Tevere sono state chiuse per motivi di sicurezza. La situazione resta critica e le autorità invitano alla prudenza.

Il maltempo continua a mettere in difficoltà Roma e l’intera provincia, colpita da ore di pioggia insistente che stanno causando allagamenti diffusi, disagi alla circolazione e la chiusura delle banchine del Tevere. La situazione si è aggravata nel tardo pomeriggio, quando l’intensità delle precipitazioni ha iniziato a creare problemi lungo numerose arterie cittadine, con ripercussioni immediate sulla viabilità principale e secondaria. Le strade allagate hanno provocato un vero e proprio traffico in tilt, soprattutto nelle zone a maggiore scorrimento. Le criticità più evidenti si sono registrate lungo la Tangenziale Est, dove si sono formate lunghe code dallo svincolo del tratto urbano dell’ A24 fino a via dei Campi Sportivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Via Marconi si trova in difficoltà a causa dei lavori per la linea Rossa del tram, che hanno spostato il cantiere sull'altro lato dell'incrocio tra via Ugo Bassi e San Felice.

