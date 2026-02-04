Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social cancellati da Meta, il colosso dei social network, che ha deciso di rimuoverli perché, a suo dire, Corona ha violato gli standard di comportamento. La decisione arriva dopo le polemiche e le tensioni con Signorini, che hanno portato alla sospensione definitiva dei suoi account. Corona si trova così di nuovo senza spazio online, mentre il suo nome continua a far discutere.

Fabrizio Corona "silenziato" dai colossi del web. I suoi profili social sono stati rimossi da internet. Non è più visibile neppure quello di Instagram, dove l'ex agente fotografico rilanciava i video del suo Falsissimo. È la conseguenza di un'azione legale promossa da Mediaset, dopo che le ultime puntate del format avevano preso di mira Alfonso Signorini e Mediaset stessa. "È un'operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell'Italia - protesta il legale di Corona, l'avvocato Ivano Chiesa -. È a rischio la libertà di parola. Ma le persone hanno capito che l'obiettivo era solo quello di metterlo a tacere e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meta rimuove i profili social di Corona: "Su Signorini violati i nostri standard"

Fabrizio Corona ha chiuso i suoi profili social.

Fabrizio Corona ha rimosso i suoi profili social, insieme a quelli di Falsissimo, dopo un'azione legale di Mediaset.

