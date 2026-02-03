Fabrizio Corona ha rimosso i suoi profili social, insieme a quelli di Falsissimo, dopo un’azione legale di Mediaset. Meta ha spiegato che sono stati violati gli standard della community. L’avvocato Ivano Chiesa parla di “censura impressionante” e di una mossa che ricorda i Paesi non democratici. Nel frattempo, Corona sembra ancora molto seguito e apprezzato tra i suoi sostenitori, che lo difendono in strada.

Lo storico avvocato di Corona, Ivano Chiesa: "È un’operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell’Italia, ma le persone hanno capito che l’obiettivo era solo quello di metterlo a tacere e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fabrizio Corona, rimossi i profili social personali e di Falsissimo "dopo azione legale di Mediaset", Meta: "Violati standard community"

