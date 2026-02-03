Fabrizio Corona profili social chiusi Meta | Violati gli standard

Fabrizio Corona ha chiuso i suoi profili social. Meta ha rimosso le pagine di Instagram, ritenendo che siano state violate le sue regole. Le pagine promuovevano il format «Falsissimo», che prende di mira Mediaset e Alfonso Signorini. Corona non ha più accesso ai suoi account social da alcuni giorni.

Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram, dove si legge che la pagina è stata «rimossa». Pagina nella quale l’ex agente fotografico rilanciava video del suo format on line Falsissimo con puntate, le ultime in particolare, contro Mediaset e Alfonso Signorini. Anche ieri sera l’ex paparazzo aveva pubblicato una puntata. La rimozione non è dovuta, a quanto si è saputo, a un provvedimento della magistratura penale, ma potrebbe essere legata alla recente sentenza di inibitoria del Tribunale civile di Milano o ad un’azione autonoma dei colossi del web, tra cui Meta, dopo denunce e diffide arrivate per contenuti diffamatori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

