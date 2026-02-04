Messina tre cacciatori uccisi a Montagnareale | indagato il quarto uomo che era con loro

Tre cacciatori sono stati trovati morti in un bosco dei Nebrodi, a Montagnareale, in provincia di Messina. Sono i fratelli Davis e Giuseppe Pino, più l’anziano Antonio Gatani. La polizia ha già iscritto nel registro degli indagati un quarto uomo che era con loro quella mattina. Le cause del loro omicidio sono ancora tutte da chiarire, e le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa sia successo davvero in quella zona isolata.

C'è un indagato per il triplice omicidio di Montagnareale in provincia di Messina dove sono stati uccisi i fratelli Davis e Giuseppe Pino e l'anziano Antonio Gatani, i tre cacciatori trovati morti in un bosco dei Nebrodi il 28 gennaio. Si tratta del quarto uomo, l'amico di Gatani, a cui sono state sequestrate tutte le armi in suo possesso per permettere ai Ris di Messina di analizzarle e confrontarle con i proiettili trovati nei corpi delle vittime. Gli inquirenti stanno attendendo gli esiti delle perizie balistiche su tipologia e traiettorie dei proiettili trovati nei corpi delle tre vittime per stabilire l'esatta sequenza degli spari e da quali armi sono stati uccisi i tre cacciatori.

