Mamma Mia 3 Donna potrebbe tornare? Stellan Skarsgård non esclude il ritorno di Meryl Streep nel franchise

Stellan Skarsgård ha lasciato aperta la possibilità di vedere nuovamente Meryl Streep nei panni di Donna in Mamma Mia 3. L’attore svedese, protagonista del franchise, ha espresso interesse per un eventuale ritorno, suscitando l’interesse dei fan. Restano ancora da chiarire i dettagli e le decisioni ufficiali, ma l’ipotesi di un nuovo capitolo con le interpreti storiche continua a circolare.

L'attore svedese ha entusiasmato i fan della saga adattamento dell'omonimo musical aprendo la porta ad un clamoroso ritorno della madre di Sophie. Non si placano le voci sull'ipotetico ritorno di Donna Sheridan nel prossimo eventuale capitolo di Mamma mia, l'adattamento cinematografico del musical di Broadway. In Mamma mia 3 potrebbe esserci anche Meryl Streep? Dopo aver vinto il premio come miglior attore non protagonista in un film per Sentimental Value ai Golden Globe, Stellan Skarsgård ha risposto ad una domanda sulla possibilità di resuscitare Donna e includerla con gli altri personaggi. Stellan Skarsgård non esclude Meryl Streep da Mamma mia 3 Nel prequelsequel del 2018, Mamma mia! Ci risiamo, Donna muore fuori scena a causa di una malattia non meglio specificata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mamma Mia 3, Donna potrebbe tornare? Stellan Skarsgård non esclude il ritorno di Meryl Streep nel franchise Leggi anche: Il Diavolo veste Prada, Meryl Streep guida il ritorno del cast storico e riapre l’universo di Runway Leggi anche: Knives Out, il regista vuole Meryl Streep nel prossimo capitolo: "Lei è nata per recitare in questi film" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mamma Mia! 3 si fa, Amanda Seyfried conferma il regista (video) - Nel giugno 2020 era stata Judy Craymer ad anticipare che un terzo film era in fase di sviluppo, seguita dalla conferma del produttore che nel secondo ... ciakmagazine.it

