Milan Kostic resta nel mirino | contatti in corso col Partizan

Il Milan prosegue le trattative per Andrej Kostic, mantenendo vivo l'interesse verso il calciatore. Sono in corso contatti con il Partizan Belgrado, con l'obiettivo di definire i dettagli del trasferimento nelle prossime ore. La società rossonera continua a monitorare la situazione, valutando le opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

l Milan continua a spingere su Andrej Kostic e prepara un nuovo giro di contatti con il Partizan Belgrado nelle prossime ore. L'attaccante classe 2007 resta un obiettivo concreto per i rossoneri, che non hanno abbandonato la pista nonostante le difficoltà iniziali. Nei dialoghi avviati nei giorni scorsi, il club di via Aldo Rossi ha già messo sul tavolo una prima proposta economica, giudicata però insufficiente dalla dirigenza serba. Il Partizan continua a fare muro, forte di una clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro per il talento diciottenne. Il Milan non intende mollare la presa e valuta come rilanciare per restare in corsa.

Fullkrug ko, brutta tegola per il Milan: quando può (forse) tornare - Calciomercato, quasi fatta per il nuovo Vlahovic - L'ex West Ham, tra i migliori in campo nel brutto pareggio contro la Fiorentina (due assist ... affaritaliani.it

Pellegatti, sul suo canale Youtube, ha parlato così del Milan e delle strategie dei rossoneri sul futuro: da Kostic a Camarda - Pellegatti, sul suo canale Youtube, ha parlato così del Milan e delle strategie dei rossoneri sul futuro: da Kostic a Camarda Il mese di gennaio si conferma un periodo nevralgico per il futuro della s ... milannews24.com

#Calciomercato, nuovi contatti per #Kostic: richiesta alta per il #Milan. I dettagli #SempreMilan facebook

Il Milan non molla Andrej Kostic. Il Milan - dopo un contatto tra Ibra e il ds del Partizan - aveva offerto 4.5M, ma l’offerta è stata ritenuta troppo bassa. La richiesta è di circa 12M più bonus e percentuale sulla rivendita. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore Di x.com

