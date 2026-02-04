Calciomercato Serie A | le migliori occasioni a parametro zero per l' estate

Con l’estate alle porte, le squadre di Serie A si muovono per trovare giocatori liberi da firmare senza spendere un euro. Le società puntano a rinforzare le rose con acquisti a parametro zero, cercando di risparmiare sui costi e migliorare subito la qualità della squadra. È un mercato che promette sorprese e opportunità interessanti per chi sa coglierle.

Nel panorama del mercato estivo 2026, le società italiane cercano occasioni a costo zero per rafforzare le rose senza esborsi iniziali. L'obiettivo è individuare profili affidabili in scadenza contrattuale, capaci di offrire esperienza e uno sviluppo immediato nel breve periodo. La lettura sintetizza le potenziali opportunità suddividendole per reparto, evidenziando le variabili principali che potrebbero influire sulle scelte dei club. Nel ruolo di guardiani della porta, due nomi di rilievo attirano l'attenzione: un possibile rinnovo per l'icona Neuer al Bayern Monaco, e la possibile uscita di Yann Sommer dall'Inter, con opzioni che includono la Bundesliga o un ritorno al Basilea.

