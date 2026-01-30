Dopo mesi di incertezza, i mercati finanziari sembrano aver preso una piega diversa. I dati macroeconomici pubblicati nel weekend hanno rafforzato l’ottimismo tra gli investitori, spingendo gli indici verso l’alto. La reazione è stata rapida, e ora si attende di capire se questa ripresa continuerà nei prossimi giorni.

I mercati finanziari hanno reagito con ottimismo alla pubblicazione dei dati macroeconomici del weekend, segnando un primo segnale di ripresa dopo mesi di incertezza. Le borse europee hanno aperto in rialzo, con il FTSE MIB italiano che ha guadagnato oltre l’1% in apertura, mentre i listini tedesco e francese hanno registrato aumenti simili. Il rally è stato alimentato da indicatori più positivi del previsto, soprattutto in termini di produzione industriale e fiducia dei consumatori nei principali paesi dell’Eurozona. In particolare, i dati tedeschi hanno mostrato una crescita della produzione manifatturiera superiore alle attese, con un incremento del 0,7% rispetto al mese precedente, segnando il primo aumento in sei mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercati in movimento: segnali di ripresa dopo i dati macro del week-end

Approfondimenti su Mercati Movimento

Il week-end al cinema propone l’uscita di “La grazia”, il nuovo film di Paolo Sorrentino, nelle sale da giovedì 15 gennaio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Tariff Truce Ripples Into Crypto: Will Market Catch Relief From

Ultime notizie su Mercati Movimento

Argomenti discussi: Griffin avverte Washington: il mercato dei bond lancia un segnale esplicito sul debito USA; Furti d’auto: quando l’AI riconosce i segnali prima del crimine; L’azione del prezzo di XRP si ferma mentre il mercato dei derivati segnala un importante segnale rialzista; Idee operative su Gold USD per ounce Futures — BIST:XAUUSD1!.

Mercati: nuovi segnali ribassisti per Fib, Dax ed Euro Stoxx 50 futureDopo essere sceso al di sotto del supporto dinamico ascendente che dalla fine di novembre sosteneva i corsi, il Fib, il future sull’indice Ftse Mib con scadenza marzo 2026, ha incrociato al ribasso la ... bluerating.com

MARKET DRIVER: mercati come in film su Godzilla, ignorano segnali prima che mostro emerga (Gamma C.M.)MILANO (MF-NW)--Non è che il Giappone stia per esplodere, né stiamo per affrontare una sorta di crollo immediato in una crisi sistemica. Non è così che si sviluppano queste storie. Il problema è che ... milanofinanza.it

"Tornare nelle piazze e nei mercati significa rimettere la politica in mezzo alle persone, ascoltare i problemi reali e spiegare con chiarezza cosa sta accadendo alle tasche degli italiani", spiegano dal Movimento 5 Stelle facebook

Elezioni anticipate in Giappone scuotono mercati: bond e yen in movimento e criptovalute sotto pressione nel breve. Nel medio termine, le crypto restano rilevanti. Approfondisci leggendo l'articolo che trovi nel primo commento! #Crypto #BTC #Giappone x.com