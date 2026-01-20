Moreno Zani, presidente di Tendercapital, analizza come l’intelligenza artificiale stia influenzando i mercati, le politiche monetarie e gli equilibri globali. In questo contesto, si evidenzia l’importanza di comprendere le trasformazioni in atto e le sfide future per l’economia internazionale, con particolare attenzione alle implicazioni delle nuove tecnologie. Un approfondimento fondamentale per chi segue l’evoluzione dei mercati e delle strategie di investimento.

Roma, 20 gennaio 2026 – “L’IA sta ridisegnando mercati, politiche monetarie ed equilibri globali”. A fare il punto sulle prospettive a medio termine della situazione economica, anche rispetto alle nuove tecnologie, è Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management. “La capacità di individuare i reali vincitori della rivoluzione tecnologica farà la differenza tra successo e stagnazione”, avverte Zani. Quali sono le prospettive globali per il 2026? “Il 2026 si apre come un anno di profonda trasformazione e riequilibrio per l’economia mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Moreno Zani, Tendercapital: “L’IA sta ridisegnando mercati, politiche monetarie ed equilibri globali”

Dati Istat. Moreno Zani, Tendercapital: “Incertezza geopolitica richiede approccio prudente e selettivo negli investimenti. Bene calo dello spread Btp-Bund"Secondo i dati Istat, l’incertezza geopolitica e i segnali di rallentamento economico rendono necessario un approccio prudente e selettivo negli investimenti.

