Mense scolastiche | a Nord il 51% degli edifici in Sicilia il 14,4% I dati di Openpolis e perché è importante la mensa

Le mense nelle scuole italiane mostrano grandi differenze tra Nord e Sud. In alcune regioni come il Nord, il 51% degli edifici scolastici ha una mensa, mentre in Sicilia si ferma al 14,4%. Questi numeri evidenziano come l’offerta di servizi possa influire sull’organizzazione delle scuole e sulla vita delle famiglie. La presenza di una mensa non riguarda solo il pranzo, ma tocca anche la qualità dell’educazione e le attività pomeridiane.

La presenza della mensa incide in modo diretto sull'organizzazione della scuola. Non riguarda solo il momento del pranzo, ma influisce sulla qualità dell'offerta educativa, sulla possibilità di svolgere attività nel pomeriggio e sulla gestione dei tempi delle famiglie. La refezione consente pasti strutturati, con porzioni definite e un equilibrio tra nutrienti, e crea uno spazio condiviso che va oltre la lezione in aula.

