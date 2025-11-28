Completati i lavori di ristrutturazione del muro di via Michelangelo

ANCONA – Sono finalmente giunti al termine i lavori utili alla riparazione del muro di via Michelangelo, a pochi passi dal Liceo Rinaldini.Il muro di via Michelangelo con una parte delle reti collassateUna criticità di cui noi di Ancona Today avevamo dato notizia sin dallo scorso aprile e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it