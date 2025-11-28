Completati i lavori di ristrutturazione del muro di via Michelangelo
ANCONA – Sono finalmente giunti al termine i lavori utili alla riparazione del muro di via Michelangelo, a pochi passi dal Liceo Rinaldini.Il muro di via Michelangelo con una parte delle reti collassateUna criticità di cui noi di Ancona Today avevamo dato notizia sin dallo scorso aprile e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Completati i lavori di consolidamento del costone roccioso di Via corleone - facebook.com Vai su Facebook
#Bari- #Vivarini: lavori completati anche con il #Pescara per la risoluzione. Manca solo la firma Vai su X
Sotto la cupola nasce «Arnaboldi Hub» completati i lavori di ristrutturazione - La gestazione è stata più lunga del previsto, ma alla fine i lavori di riqualificazione degli spazi storici di proprietà della Camera di Commercio sono stati completati. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it
Completati i lavori di rifacimento del muro di recinzione della Scuola Primaria e Infanzia di Levane - Arezzo, 12 aprile 2025 – Completati i lavori di rifacimento del muro di recinzione della Scuola Primaria e Infanzia di Levane, un intervento complessivo di 90mila euro “Siamo davvero soddisfatti di ... Scrive lanazione.it
Completati i lavori di ristrutturazione della sede delle Poste in piazza della Libertà - Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede di Piazza della Libertà 1 a Ostra Vetere finalizzati ad accogliere, non... Segnala ilrestodelcarlino.it