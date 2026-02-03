Una bambina di due anni di Santa Sofia è in gravi condizioni all’ospedale di Forlì. I medici hanno diagnosticato una meningite tubercolare, e ora la piccola lotta tra la vita e la morte. La famiglia è sotto shock, e il reparto di malattie infettive segue da vicino la sua situazione.

Forlì, 3 febbraio 2026 - Una bambina di due anni residente a Santa Sofia è stata ricoverata in gravi condizioni dopo che i medici hanno diagnosticato una meningite tubercolare. Il peggioramento del quadro clinico ha reso necessario il trasferimento in un ospedale di Bologna, dove la piccola è stata presa in carico da una struttura specializzata. La meningite tubercolare è una delle più gravi forme di infiammazione dovuta al batterio che causa la TBC, il Mycobacterium tubercolosis. La profilassi all’asilo e per i familiari . La bambina frequentava l’asilo nido del paese e la notizia del ricovero ha portato all’attivazione immediata delle procedure sanitarie previste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimba di 2 anni con la meningite tubercolare, è grave

Approfondimenti su Santa Sofia Forlì

Una bambina di due anni di Santa Sofia è in ospedale a Bologna, in gravi condizioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Santa Sofia Forlì

Argomenti discussi: Gli agenti dell’Ice arrestano una bimba di 2 anni in Minnesota: Depravazione che va oltre le parole; I cinque bambini fermati dagli agenti dell'Ice negli Usa: Chloe, 2 anni, con il papà e Liam, 5, che fa da esca; Un’altra bambina arrestata dall’ICE a Minneapolis e deportata: ha solo 2 anni; Minneapolis in rivolta contro l'Ice: arrestata bambina di 2 anni col padre.

Bimba di 2 anni morta soffocata da un wurstel a Vibo Valentia, era arrivata in ospedale in arresto cardiacoTragedia a Vibo Valentia, dove una bambina di 2 anni è morta soffocata dopo aver ingerito un wurstel. Inutili i disperati tentativi di rianimazione ... virgilio.it

Bimba 2 anni muore soffocata da wurstelTragedia a Vibo Valentia dove una bimba di appena 2 anni è morta dopo essersi soffocata, forse mangiando un wurstel che ha ostruito le vie respiratorie. Non riuscendo a superare la crisi ,i genitori l ... rainews.it

Cronaca. Santa Sofia, bimba di 2 anni in gravi condizioni per meningite tubercolare: scatta la profilassi all'asilo nido - facebook.com facebook

Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada. Bimba di due anni fermata dall'Ice assieme al padre e deportata in Texas x.com