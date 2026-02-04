Meloni | Lo Stato è sotto attacco Non possiamo arretrare

Il premier Giorgia Meloni lancia l’allarme: “Lo Stato è sotto attacco”. In un discorso deciso, Meloni denuncia un’intensificazione di attacchi contro forze dell’ordine e giornalisti, colpiti da gruppi organizzati in modo criminale. “Non possiamo arretrare”, aggiunge, sottolineando la volontà di rispondere con fermezza alle minacce. La situazione preoccupa e richiede misure immediate per fermare questa escalation.

In cima al fascicolo aperto dalla Procura di Torino dopo gli scontri durante la manifestazione pro Askatasuna c’è il reato di devastazione. Il fascicolo è contro ignoti. Ma è da qui che parte l’indagine che ha assorbito una prima informativa della Digos, nella quale compaiono i nomi di 24 attivisti individuati come protagonisti degli scontri. Un dato che è destinato a crescere. Le indagini viaggiano su due binari: uno mira a individuare chi ha incendiato una camionetta della polizia e dato fuoco ai cassonetti, divelto campane di raccolta per il vetro, staccato dalle sedi pali dei segnali stradali e imbrattato muri; l’altro è concentrato sulle aggressioni agli operatori delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Laverita.info

