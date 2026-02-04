Melissano | donna trovata morta in casa Carabinieri allertati dal titolare dell' immobile

Questa mattina a Melissano i carabinieri sono intervenuti in un appartamento dove hanno trovato il corpo senza vita di una donna. A chiamare le forze dell’ordine è stato il proprietario dell’immobile, preoccupato perché non riusciva a contattarla. Ora gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo.

Il titolare dell’appartamento ha immediatamente allertato i carabinieri. Nella casa di Melissano ha trovata morta la donna occupante l’immobile. I militari sono al lavoro per risalire a cause ed orario del decesso. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Melissano: donna trovata morta in casa Carabinieri allertati dal titolare dell'immobile Approfondimenti su Melissano Donna Salento, è giallo: donna trovata morta in casa, il proprietario dell'immobile ha chiamato i soccorsi Questa mattina a Melissano, una donna è stata trovata morta in casa. Donna trovata morta in casa. Carabinieri sul posto Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Tagliamento, ad Ancona. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Melissano Donna Salento, è giallo: donna trovata morta in casa, il proprietario dell'immobile ha chiamato i soccorsiUn decesso dai contorni ancora poco chiari quello registrato nelle scorse ore a Melissano, dove una donna è stata rinvenuta priva di ... msn.com Giornata a AGENZIA VIAGGI Napoli Chetla Viaggi 8 Marzo 2026 Festa della Donna TOUR OPERATOR - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.