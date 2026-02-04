Melissano | donna trovata morta in casa Carabinieri allertati dal titolare dell' immobile

Questa mattina a Melissano i carabinieri sono intervenuti in un appartamento dove hanno trovato il corpo senza vita di una donna. A chiamare le forze dell’ordine è stato il proprietario dell’immobile, preoccupato perché non riusciva a contattarla. Ora gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo.

Il titolare dell’appartamento ha immediatamente allertato i carabinieri. Nella casa di Melissano ha trovata morta la donna occupante l’immobile. I militari sono al lavoro per risalire a cause ed orario del decesso.           L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

