Donna trovata morta in casa a Melissano vicino Lecce allarme lanciato dal proprietario

Una donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella sua casa a Melissano, vicino Lecce. L’allarme è scattato quando il proprietario ha chiamato i soccorsi, ma al momento non si conoscono ancora le cause della morte. La scena è stata sequestrata dagli investigatori, che stanno cercando di capire cosa sia successo.

Una donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Melissano, in provincia di Lecce. Non è ancora chiara la dinamica di quanto possa esserle accaduto, ma all’arrivo dei soccorsi per lei non c’era già più nulla da fare. A lanciare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile. I militari hanno sequestrato l’apparecchiatura telefonica e alcuni flaconi. Riserbo sull’attività investigativa: nelle prossime ore sarà eseguito l’esame autoptico. Donna trovata morta in casa Scoperta drammatica a Melissano, in provincia di Lecce. In un’abitazione privata è stato trovato il corpo di una donna, ormai senza vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna trovata morta in casa a Melissano vicino Lecce, allarme lanciato dal proprietario Approfondimenti su Melissano Lecce Giallo a Melissano, donna di 49 anni trovata morta in casa: l’allarme dato dal proprietario La donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella sua casa a Melissano. Melissano: donna trovata morta in casa Carabinieri allertati dal titolare dell'immobile Questa mattina a Melissano i carabinieri sono intervenuti in un appartamento dove hanno trovato il corpo senza vita di una donna. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Melissano Lecce Argomenti discussi: Donna trovata morta in casa: il corpo era in avanzato stato di decomposizione; Donna trovata morta in un fosso a fianco di un monopattino; Donna morta in casa: rinvenuto il corpo dopo giorni; Non rispondeva da giorni, una donna di 59 anni trovata morta a Vercelli. Giallo a Melissano, donna di 49 anni trovata morta in casa: l’allarme dato dal proprietarioÈ giallo a Melissano, comune del Salento dove una donna di 49 anni è stata trovata priva di vita all’interno di un’abitazione privata. L’allarme è scattato nella notte, quando il proprietario ... fanpage.it Donna trovata morta in casa a Melissano vicino Lecce, allarme lanciato dal proprietarioUna donna di 49 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Melissano, ma la dinamica è ancora da chiarire. Sequestrati alcuni flaconi ... virgilio.it Leggo. . Luana Ziggiotti è stata trovata morta in casa. La donna, 54enne operatrice sanitaria in una Rsa di Volpiano (Torino), era stata dimessa dall'ospedale il giorno precedente. Per fare chiarezza su cosa sia accaduto e sulle eventuali responsabilità del cas - facebook.com facebook Una #donna di 65 anni è stata trovata con ferite alla testa nella propria abitazione a #Caselle, nel Torinese. Le sue condizioni sono molto gravi. Portato in caserma dai carabinieri il #figlio: al culmine di un litigio, l'avrebbe colpita con una pistola #sparachiodi. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.