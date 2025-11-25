Sinner vola alle Maldive | tempo di relax con la compagna Laila Hasanovic

Ildifforme.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Periodo di riposo per Sinner, prima della grande ripresa: il nuovo incontro ufficiale sarà l'atteso confronto del 10 gennaio in Corea contro Carlos Alcaraz, mentre gli Australian Open inizieranno il 18 gennaio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sinner vola alle maldive tempo di relax con la compagna laila hasanovic

© Ildifforme.it - Sinner vola alle Maldive: tempo di relax con la compagna Laila Hasanovic

