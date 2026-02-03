Melissa Satta festeggia il compleanno alle Maldive | quali sono i luoghi del suo viaggio

Melissa Satta ha trascorso il suo compleanno alle Maldive insieme al suo compagno. La showgirl ha visitato alcuni dei luoghi più belli del resort di lusso, tra spiagge bianche e acque cristalline. Una notte in questa struttura costa diverse centinaia di euro, ma la coppia si è concessa un soggiorno all’insegna del relax e del lusso.

