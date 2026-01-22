Continuano gli episodi di violenza nei pronto soccorso, come avvenuto all’Ospedale Vannini di Roma, dove un medico è stato aggredito da un paziente in stato confusionale. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi urgenti da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza del personale sanitario e prevenire simili episodi in futuro. La tutela dei medici in prima linea resta una priorità essenziale.

Non si fermano le violenze contro i medici, specie quelli in prima linea. “Quanto accaduto all’ Ospedale Vannini a Roma, con l’ennesima gravissima aggressione da parte di un paziente in stato confusionale ai danni del collega medico di pronto soccorso, richiede una presa di posizione forte e un intervento immediato da parte di tutte le Istituzioni”. A chiederlo è Aldo Di Blasi, segretario regionale Anaao Assomed Lazio. Un fenomeno non nuovo, se consideriamo che nel 2024 sono state oltre 18mila le segnalazioni di aggressioni a operatori sanitari in Italia ai danni di 22mila operatori coinvolti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nuova aggressione in pronto soccorso, l’episodio al Vannini e 3 richieste dei medici

