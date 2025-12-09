Certificato medico a distanza con la televisita e ricette valide 12 mesi | cosa cambia per medici di famiglia e lavoratori dal 18 dicembre

Dal 18 dicembre, le nuove disposizioni semplificano l'emissione di certificati medici e ricette tramite telemedicina, rendendoli validi fino a 12 mesi. Questa riforma, prevista dal disegno di legge sulle semplificazioni, apporta importanti novità per medici di famiglia e lavoratori, riducendo la burocrazia e facilitando l'accesso ai servizi sanitari a distanza.

Il disegno di legge sulle semplificazioni introduce cambiamenti epocali per ricette mediche e certificati di malattia, alleggerendo la burocrazia per medici di famiglia e pazienti. Classifica. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Certificato medico a distanza con la televisita e ricette valide 12 mesi: cosa cambia per medici di famiglia e lavoratori dal 18 dicembre

