Il miele biologico italiano è ora disponibile in 800 ristoranti McDonald’s in Italia, grazie a un accordo che prevede l’acquisto di 8 tonnellate di miele d’acacia da produttori biologici. Questa iniziativa rafforza l’impegno della multinazionale verso prodotti sostenibili e di qualità, offrendo ai clienti un’opzione naturale e rispettosa dell’ambiente.

Il miele biologico italiano sbarca negli 800 ristoranti McDonald’s in Italia. L’accordo col quale la multinazionale Usa si è impegnata ad acquistare 8 tonnellate di miele d’acacia da produttori biologici italiani è stato presentato questa mattina a Roma al ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. Dopo aver valorizzato diversi prodotti Dop italiani dal Grana Padano al Parmigiano reggiano, dall’Asiago allo Speck Alto Adige, dall’Aceto Balsamico fino alle mele del Trentino adesso la celebre insegna Usa si apre anche ai prodotti biologici e lo fa con un altro prodotto d’eccellenza: il miele biologico made in Italy. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il miele biologico italiano sbarca negli 800 ristoranti di McDonald’s Italia

Approfondimenti su McDonald’s Italia

McDonald's si impegna a sostenere la filiera del miele biologico italiano, distribuendo circa 8 tonnellate in oltre 800 ristoranti su tutto il territorio nazionale.

Un’azienda di Tornareccio, Adi Apicoltura, fornirà oltre otto tonnellate di miele biologico a più di 800 ristoranti Mc Donald’s in Italia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su McDonald’s Italia

Argomenti discussi: McDonald’s al fianco filiera del miele biologico italiano, 8 ton. in oltre 800 ristoranti; BiolMiel 2025, Bergi trionfa con il Miele di Ape Nera Sicula; Romanengo è la terra del miele biologico più buono al mondo. Sergio Zipoli domina al Premio Biolmiel; Nasce l’Alleanza per le api, firmata Fai e Fondazione Qualivita.

McDonald's al fianco filiera del miele biologico italiano, 8 ton. in oltre 800 ristorantiRoma, 27 gen. - (Adnkronos) - Otto tonnellate di miele d'acacia biologico italiano saranno distribuite negli oltre 800 ristoranti McDonald's su tutto ... iltempo.it

McDonald’s aiuta la filiera del miele biologico italianoMcDonald's acquisterà e distribuirà 2 milioni di bustine di miele d’acacia biologico italiano nei prossimi 12 mesi a sostegno della filiera apistica ... gdoweek.it

Un accordo dolcissimo: il miele italiano biologico entra nel “menù” di McDonald’s x.com

Miele abruzzese biologico “scelto” per la fornitura in 800 McDonald’s - facebook.com facebook