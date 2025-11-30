Festa del Bue Grasso di Carrù con menu dedicato e menù alternativo per bambini a Borgo Fornari

Torna a Ronco Scrivia la Festa del Bue Grasso di Carrù, a cura del Ricreatorio di Borgo Fornari e di Macelleria Molinari. Pranzo a base di bue grasso di Carrù, certificato dal consorzio, su prenotazione via whatsapp al 393 9221305. Menù: tartare di Bue Grasso, raviolini in brodo di Bue Grasso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

