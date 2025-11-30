Festa del Bue Grasso di Carrù con menu dedicato e menù alternativo per bambini a Borgo Fornari
Torna a Ronco Scrivia la Festa del Bue Grasso di Carrù, a cura del Ricreatorio di Borgo Fornari e di Macelleria Molinari. Pranzo a base di bue grasso di Carrù, certificato dal consorzio, su prenotazione via whatsapp al 393 9221305. Menù: tartare di Bue Grasso, raviolini in brodo di Bue Grasso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Tgs. . Sarà Povia ad animare con il suo spettacolo 'Viva la festa' l'ultima giornata dello Sfincione Fest a Bagheria. Tre giorni di degustazioni, performance dal vivo e show cooking che hanno visto grande partecipazione di pubblico Pino Grasso - facebook.com Vai su Facebook
A Campomorone torna il Gran Galà del bollito di bue grasso di Carrù - Sabato 29 e domenica 30 novembre torna a Campomorone il Gran Galà del Bollito di bue grasso di Carrù. Si legge su genovatoday.it
T’amo bue grasso, pietanza dei re dalle luci dell’alba - È ancora notte fonda quando Carrù, piccolo centro alle porte della Langa, nel Cuneese, comincia a popolarsi di persone che ricordano negli abiti gli antichi ... Si legge su torino.repubblica.it