Tessere d’Amore | Il matrimonio più antico di Fuorigrotta Speciale San Valentino alle Terme Romane

Quest’anno, a Fuorigrotta, le Terme Romane diventano il palcoscenico di una sorpresa speciale per San Valentino. I volontari del Gruppo Archeologico Napoletano invitano i visitatori a scoprire un antico matrimonio, il più vecchio mai trovato nella zona. Una scoperta che riporta indietro nel tempo e che farà rivivere un pezzo di storia agli appassionati e alle coppie in cerca di un’esperienza unica.

Quest’anno, per San Valentino, i volontari del Gruppo Archeologico Napoletano vi invitano a scoprire un tesoro nascosto nel cuore di Fuorigrotta. Le antiche Terme Romane di via Terracina riaprono le porte per celebrare l'amore attraverso un mito senza fine.Il sito, risalente alla seconda metà del II secolo d.C., era anticamente alimentato dall'acquedotto del Serino e serviva come sosta e ristoro lungo la via Neapolis-Puteoli. Tra i resti degli antichi ambienti riscaldati e le eleganti decorazioni, i visitatori potranno ammirare il celebre mosaico bicromo del frigidarium: una spettacolare rappresentazione delle nozze di Poseidone e Anfitrite, circondati da un corteo di creature marine.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Tessere d’Amore Il matrimonio più antico di Fuorigrotta

Selezionare le migliori destinazioni termali per l'inverno permette di combinare benessere e relax.

Scopri un San Valentino esclusivo presso Mioni Luxury Swim & Spa, dedicato agli adulti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tessere d’Amore Il matrimonio più antico di Fuorigrotta

Argomenti discussi: Paolo Fox, oroscopo di oggi lunedì 2 febbraio: le previsioni segno per segno; Dimenticati, smarriti o rubati: 536 oggetti e beni ritrovati dalla Polizia locale di Cesena nel 2025; L'oroscopo di sabato 31 gennaio, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani; Ermal Meta sarà il maestro concertatore della 29ª Notte della Taranta.

La Pro loco di San Costanzo punta a 300 tessereUna grande famiglia, fatta di persone che credono nel valore del volontariato, nella condivisione e nell’amore per il ... msn.com

Speciale San Valentino Dal 1 al 14 febbraio coccola chi ami... O te stessa/o Tutti i cofanetti in promozione - 30% di sconto Un occasione perfetta per regalare (o regalarti) bellezza! Ti aspettiamo in Farmacia Comunale Di Gessate - facebook.com facebook