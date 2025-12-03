Mauro Ermanno Giovanardi esce il nuovo singolo ‘Veloce’

Mauro Ermanno Giovanardi annuncia ‘Veloce’, il nuovo singolo in uscita venerdì 12 dicembre (Woodworm). Il cantante dei La Crus osserva una condizione che tutti riconosciamo: quella corsa continua che attraversa le nostre giornate, mentre il tempo accelera e il mondo sembra chiederci di stare al passo senza spiegarci per cosa, né perché. È una frenesia silenziosa, quasi una apnea quotidiana, che scivola nei gesti e li rende più rapidi del pensiero. Il brano è una riflessione sulla frenesia dei nostri tempi. La canzone si muove con un respiro trattenuto: una musica che scruta senza giudicare, lasciando affiorare dubbi più che certezze. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mauro Ermanno Giovanardi, esce il nuovo singolo ‘Veloce’

