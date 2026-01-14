Mauro Ermanno Giovanardi annuncia l’EP A tutti i costi

Mauro Ermanno Giovanardi presenta il nuovo EP intitolato *A tutti i costi*, anticipando il suo prossimo album, *E poi scegliere con cura le parole*. Un lavoro che conferma la sua attenzione ai testi e alla cura dei dettagli, offrendo un ascolto riflessivo e autentico. Questa pubblicazione rappresenta un passo importante nel percorso artistico dell’artista, mantenendo la sua riconoscibile sobrietà e raffinatezza.

E poi scegliere con cura le parole è il nuovo album di Mauro Ermanno Giovanardi, anticipato dall'EP A tutti i costi. Uscirà il 20 marzo E poi scegliere con cura le parole ( Woodworm Label ), il nuovo album di Mauro Ermanno Giovanardi ( preordinabile in CD e LP). Prima di svelarsi completamente il 20 marzo, questo album comincia a farsi ascoltare dal 30 gennaio, con la pubblicazione di un mini EP di 4 brani, tra cui il singolo Veloce, uscito a dicembre. Il titolo dell'EP è A Tutti i costi e anticipa un viaggio pensato, soppesato e profondamente esistenzialista, ma attraversato da una leggerezza consapevole.

MAURO ERMANNO GIOVANARDI “E poi scegliere con cura le parole” il nuovo album - Prima di svelarsi completamente il 20 marzo, questo album comincia a farsi ascoltare dal 30 gennaio, con la pubblicazione di un mini EP di 4 brani, tra cui il singolo Veloce, uscito a dicembre. newsic.it

