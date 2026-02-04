Mauro Corona la casa rifugio di Erto | legno sculture e una vista unica sui boschi

Mauro Corona vive in una casa rifugio a Erto, circondata da alberi e montagne. È un’abitazione semplice, fatta di legno, che racconta il suo legame profondo con la natura. Lì crea sculture e si gode una vista spettacolare sui boschi. Corona, noto scrittore e scultore, continua a vivere in modo autentico, lontano dai clamori della città.

