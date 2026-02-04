Matteo Paolillo torna al cinema con Io+Te. L’attore racconta il suo percorso tra fragilità e forza, tra amore e paternità. Parla di come ha affrontato la solitudine e la fama, e di come la vulnerabilità possa diventare un punto di partenza, non un punto debole.

Ci sono attori che parlano del proprio lavoro come di una successione di ruoli, e altri che lo raccontano come un percorso umano, fatto di domande, tentativi, rinunce e ritorni. Matteo Paolillo appartiene chiaramente alla seconda categoria. Ascoltandolo parlare di Io+Te, si ha la sensazione che il film, al cinema dal 5 febbraio, sia stato per lui non solo un set, ma uno spazio di attraversamento: un luogo in cui fermarsi, guardarsi, capire qualcosa in più di sé. Il personaggio di Leo, che interpreta nella storia, è un uomo giovane ma già carico di una responsabilità emotiva non scontata. Non è l’eroe tradizionale, non è il maschio che conquista o impone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Paolillo, il ritorno al cinema con Io+Te: “La fragilità non è debolezza, è il punto da cui si comincia”

Approfondimenti su Matteo Paolillo

#IO+TE-PORTA-DI-ROMA || Questa sera all’Uci Cinema di Porta di Roma si tiene la prima del film ‘Io+Te’.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Matteo Paolillo

Argomenti discussi: Io+Te, trama e cast del film con Matteo Paolillo dal 5 febbraio al cinema; Matteo Paolillo ha rotto il silenzio sui gossip riguardo a Jacqueline Luna Di Giacomo: ecco le sue parole; Nulla di vero, Matteo Paolillo smentisce il flirt con la compagna di Ultimo; Matteo Paolillo replica ai gossip su Jacqueline Luna di Giacomo e il tradimento di Ultimo.

Matteo Paolillo replica ai gossip su Jacqueline Luna di Giacomo e il tradimento di UltimoMatteo Paolillo replica ai gossip su Jacqueline Luna di Giacomo e il tradimento di Ultimo: la verità dell’attore. dilei.it

Ultimo travolto dal gossip su Jacqueline e Paolillo, la verità inaspettataUltimo tradito da Jacqueline con Matteo Paolillo? L’attore rompe il silenzio: Ora parlo ioSilenzio rotto e smentite socialMatteo Paolillo ha scelto ... assodigitale.it

Dal 5 febbraio 3* - SOLO AL CINEMA – 5 febbraio - "IO+TE" di Valentina De Amicis con Matteo Paolillo ed Ester Pantano e con Camilla Semino Favro, Eva Cela, Jacqueline Luna, la partecipazione amichevole di Antonio De Matteo e Pia Lanciotti L'incontro tra - facebook.com facebook

#ultimo e #jacqueline luna di giacomo in crisi per #matteo paolillo Lui smentisce tutto: «Non c'è niente di vero» x.com