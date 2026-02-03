All’Uci Cinema Porta di Roma il 5 e 7 febbraio ‘IO+TE’ Presenti la regista Valentina De Amicis Matteo Paolillo ed Ester Pantano

Questa sera all’Uci Cinema di Porta di Roma si tiene la prima del film ‘Io+Te’. La regista Valentina De Amicis, insieme agli attori Matteo Paolillo ed Ester Pantano, sarà presente per l’anteprima. L’appuntamento è fissato per le 20 e si ripeterà anche il 7 febbraio. La sala si riempie di pubblico in attesa di vedere questa novità in uscita il 5 febbraio.

IO + TE AL CINEMA DAL 5 FEBBRAIO 2026 IN ESCLUSIVA NELLE SALE UCI CINEMA ROMA, 5 FEBBRAIO – UCI CINEMA PORTA DI ROMA – ORE 20.00 PRESENTI: LA REGISTA VALENTINA DE AMICIS, MATTEO PAOLILLO ED ESTER PANTANO ROMA, 7 FEBBRAIO – UCI CINEMA PORTA DI ROMA – ORE 20.00 PRESENTI: LA REGISTA VALENTINA DE AMICIS, EVA CELA E ANTONIO DE MATTEO Arriva al cinema nel periodo di San Valentino Io+Te, il nuovo film diretto da Valentina De Amicis, prodotto da Roberto Venuso e Federica Artiano per la Genesis S.r.l. e distribuito da Artimagiche Film, realizzato grazie al Contributo e il supporto di Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, con il Patrocinio del Comune di Loreto e del Comune di Porto Recanati e con il supporto del Gruppo Rainbow, in sala dal 5 febbraio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

