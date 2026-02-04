Questa sera le tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 16 si preparano all’ultimo passo. Tra emozioni e tensione, i protagonisti si avvicinano alla decisione finale che potrebbe cambiare le loro vite per sempre. I sentimenti sono a fior di pelle e l’attesa cresce man mano che si avvicina il momento di dire sì o no.

© US Warner Bros. Discovery Pochi giorni separano le tre coppie della sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista dalla scelta finale. I protagonisti del docu-reality di Real Time sembrano disposti a mettersi ancora in gioco per cercare di sanare le fratture sorte nei loro rapporti. Il tempo non è però certamente dalla loro parte. Nel settimo appuntamento, in onda mercoledì 11 febbraio 2026, non mancherà la consueta reunion tra tutte le coppie, che darà il via anche a un inaspettato colpo di scena. Ecco cosa succederà nella prossima puntata. Irene accetta di incontrare Andrea. © US Warner Bros. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista 16, anticipazioni settima puntata

Nella terza puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, in onda mercoledì 14 gennaio 2026 su Real Time, si approfondiscono le nozze tra Andrea Disisto e Irene Mele.

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, i protagonisti affrontano le sfide dei primi momenti di convivenza, tra incomprensioni e discussioni.

Matrimonio a Prima Vista 2026: la luna di miele che ha distrutto tutto!!!

